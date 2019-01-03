Онкологический диспансер проводит 26 января «Дни открытых дверей»

Республиканский онкологический диспансер в рамках совершенствования профилактики онкозаболеваний проводит 26 января «Дни открытых дверей». Прием будут вести 2 врача, в том числе онколог-гинеколог без предварительной записи.



В 2018-м году было проведено 12 таких мероприятий, осмотрены 294 пациента. Прием в субботу будет осуществляться с 9 до 13 часов. Республиканский онкологический диспансер в рамках совершенствования профилактики онкозаболеваний проводит 26 января «Дни открытых дверей». Прием будут вести 2 врача, в том числе онколог-гинеколог без предварительной записи.В 2018-м году было проведено 12 таких мероприятий, осмотрены 294 пациента. Прием в субботу будет осуществляться с 9 до 13 часов.



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