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Сегодня День российского студенчества или Татьянин день





Сегодня День российского студенчества или Татьянин день. Традиция справлять его появилась еще в 1755 году, когда вышел указ об учреждении Московского университета. С этим праздником учащихся Калмыкии и их преподавателей поздравляет глава региона.



Студенчество - это замечательная пора смелых решений и идей, время творческих начинаний и планов на будущее. Именно в эти годы вы начинаете свой путь к самореализации, к новым открытиям, которые определят направление развития нашей республики и всей страны, говорится в поздравлении.



Кстати, за более чем два столетия у этого праздника появились свои традиции и приметы. Одна из главных, конечно, зажигать свечи и молиться святой мученице Татиане – покровительнице всех студентов. Как отмечают свой профессиональный праздник учащиеся высших и средних специальных учебных заведений Калмыкии?



Это кадры, снятые накануне дня студента, который знаменует собой еще и окончание зимней сессии. Считается, что таким образом можно отлично сдать экзамены. И таких примет у ребят множество.



Свой профессиональный праздник студенты отмечают шумно и весело. Не забывая при этом поздравить всех Татьян с именинами. Одна из них –четверокурсница факультета калмыцкой филологии КалмГУ Татьяна Терещенко. Девушка – профессиональная актриса, два года она работала в труппе республиканского русского театра драмы и комедии. А еще Татьяна - член Всероссийского студенческого педагогического отряда «Дельфин». В декабре прошлого года она стала финалистом Всероссийского конкурса «Лучший вожатый страны», ей удалось обойти несколько тысяч соперников



Исполняющая обязанности заведующего кафедрой фольклора и социокультурной деятельности калмыцкого госуниверситета, кстати, тоже Татьяна, как и ее подопечные считает, что студенчество – это время плодотворных идей, смелых решений и планов на будущее. В вузе и в республике в целом для этого многое делается, говорит она. Это всевозможные научные проекты, гранты, творческие конкурсы.



А лучшие студенты профессиональных образовательных организаций получат в этом году премию главы Калмыкии в размере 20 тысяч рублей. Имена девятнадцати счастливчиков уже известны. Одна из них Гиляна Куцаева – учащаяся колледжа искусств.



В Казанском кафедральном соборе в этот день также состоялся молебен в честь святой мученицы Татианы – покровительницы всех студентов. Сегодня День российского студенчества или Татьянин день. Традиция справлять его появилась еще в 1755 году, когда вышел указ об учреждении Московского университета. С этим праздником учащихся Калмыкии и их преподавателей поздравляет глава региона.Студенчество - это замечательная пора смелых решений и идей, время творческих начинаний и планов на будущее. Именно в эти годы вы начинаете свой путь к самореализации, к новым открытиям, которые определят направление развития нашей республики и всей страны, говорится в поздравлении.Кстати, за более чем два столетия у этого праздника появились свои традиции и приметы. Одна из главных, конечно, зажигать свечи и молиться святой мученице Татиане – покровительнице всех студентов. Как отмечают свой профессиональный праздник учащиеся высших и средних специальных учебных заведений Калмыкии?Это кадры, снятые накануне дня студента, который знаменует собой еще и окончание зимней сессии. Считается, что таким образом можно отлично сдать экзамены. И таких примет у ребят множество.Свой профессиональный праздник студенты отмечают шумно и весело. Не забывая при этом поздравить всех Татьян с именинами. Одна из них –четверокурсница факультета калмыцкой филологии КалмГУ Татьяна Терещенко. Девушка – профессиональная актриса, два года она работала в труппе республиканского русского театра драмы и комедии. А еще Татьяна - член Всероссийского студенческого педагогического отряда «Дельфин». В декабре прошлого года она стала финалистом Всероссийского конкурса «Лучший вожатый страны», ей удалось обойти несколько тысяч соперниковИсполняющая обязанности заведующего кафедрой фольклора и социокультурной деятельности калмыцкого госуниверситета, кстати, тоже Татьяна, как и ее подопечные считает, что студенчество – это время плодотворных идей, смелых решений и планов на будущее. В вузе и в республике в целом для этого многое делается, говорит она. Это всевозможные научные проекты, гранты, творческие конкурсы.А лучшие студенты профессиональных образовательных организаций получат в этом году премию главы Калмыкии в размере 20 тысяч рублей. Имена девятнадцати счастливчиков уже известны. Одна из них Гиляна Куцаева – учащаяся колледжа искусств.В Казанском кафедральном соборе в этот день также состоялся молебен в честь святой мученицы Татианы – покровительницы всех студентов.



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