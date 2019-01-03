Подведены итоги работы государственной жилищной инспекции

Итоги работы государственной жилищной инспекции Калмыкии подвел сегодня на встрече с журналистами руководитель ведомства Владимир Хошаев. Также он заверил, что возьмет на контроль острые вопросы в отношении управляющих компаний, которые беспокоят элистинцев.



Кроме того, речь шла о системе создания жилищных инспекторов. Как пояснил Хошаев, возможность обучения будущих специалистов отрасли в Калмыкии и Волгограде появилась благодаря поддержке Фонда президентских грантов.



Активистам, выразившим желание взять на себя общественный контроль, предстоит пройти программное обучение, в том числе со специализацией по капитальному ремонту. Итоги работы государственной жилищной инспекции Калмыкии подвел сегодня на встрече с журналистами руководитель ведомства Владимир Хошаев. Также он заверил, что возьмет на контроль острые вопросы в отношении управляющих компаний, которые беспокоят элистинцев.Кроме того, речь шла о системе создания жилищных инспекторов. Как пояснил Хошаев, возможность обучения будущих специалистов отрасли в Калмыкии и Волгограде появилась благодаря поддержке Фонда президентских грантов.Активистам, выразившим желание взять на себя общественный контроль, предстоит пройти программное обучение, в том числе со специализацией по капитальному ремонту.



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