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Сегодня, 12:57

В Калмыкии продолжаются рейды по выявлению нарушений правил тонировки автомобилей


В Калмыкии продолжаются рейды по выявлению и пресечению нарушений правил тонировки автомобилей. Накануне сотрудники Госавтоинспекции выявили 41 случай. 33 водителя согласились снять пленку на месте, 8 человек были привлечены к административной ответственности.

В ведомстве напоминают, что в соответствии с Техническим регламентом таможенного союза, стекла в машине должны пропускать свет не менее чем на 70 процентов.

Несоответствие требованию может привести к повышению аварийности на дорогах. За нарушение предусмотрен штраф – 500 рублей.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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