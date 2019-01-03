В Калмыкии продолжаются рейды по выявлению нарушений правил тонировки автомобилей

В Калмыкии продолжаются рейды по выявлению и пресечению нарушений правил тонировки автомобилей. Накануне сотрудники Госавтоинспекции выявили 41 случай. 33 водителя согласились снять пленку на месте, 8 человек были привлечены к административной ответственности.



В ведомстве напоминают, что в соответствии с Техническим регламентом таможенного союза, стекла в машине должны пропускать свет не менее чем на 70 процентов.



Несоответствие требованию может привести к повышению аварийности на дорогах. За нарушение предусмотрен штраф – 500 рублей. В Калмыкии продолжаются рейды по выявлению и пресечению нарушений правил тонировки автомобилей. Накануне сотрудники Госавтоинспекции выявили 41 случай. 33 водителя согласились снять пленку на месте, 8 человек были привлечены к административной ответственности.В ведомстве напоминают, что в соответствии с Техническим регламентом таможенного союза, стекла в машине должны пропускать свет не менее чем на 70 процентов.Несоответствие требованию может привести к повышению аварийности на дорогах. За нарушение предусмотрен штраф – 500 рублей.



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