ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:55

Обсуждены итоги деятельности коллегии управления федеральной службы исполнения наказания


Итоги оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности за 2018 год и приоритетные задачи на год текущий обсудили сегодня на коллегии управления федеральной службы исполнения наказания по Калмыкии.

В работе принял участие председатель правительства Игорь Зотов. С основным докладом выступил руководитель регионального ведомства полковник внутренней службы Михаил Сизухин.

Как было озвучено, деятельность региональной уголовно-исполнительной системы была направлена на соблюдение законности и укрепление правопорядка в местах лишения свободы, решение задач, определенных руководством страны и службы.

Также речь шла о взаимодействии органов исполнительной власти республики и УФСИН по обеспечению работой граждан, вышедших из мест лишения. Как отметил Игорь Зотов, речь идет о хорошо продуманном механизме трудоустройства людей.



Другие новости по теме:

  • УФСИН Калмыкии подводит итоги
  • В Управлении ФНС озвучили задачи на текущий год
  • МВД Калмыкии подводит итоги оперативно-служебной деятельности за 2014 год
  • График приема граждан
  • Республиканская служба финансово-бюджетного контроля отмечает 5-летний юбилей
  • Судейский корпус Калмыкии подвел итоги деятельности
  • УФСИН Калмыкии улучшит условия содержания осужденных
  • В прокуратуре Калмыкии подвели итоги работы за первое полугодие
  • Алексей Орлов представит в Ростове итоги деятельности исполнительной власти
  • Итоги работы прокуратуры за первое полугодие подвели на заседании коллегии регионального ведомства

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Январь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34