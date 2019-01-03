Обсуждены итоги деятельности коллегии управления федеральной службы исполнения наказания

Итоги оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности за 2018 год и приоритетные задачи на год текущий обсудили сегодня на коллегии управления федеральной службы исполнения наказания по Калмыкии.



В работе принял участие председатель правительства Игорь Зотов. С основным докладом выступил руководитель регионального ведомства полковник внутренней службы Михаил Сизухин.



Как было озвучено, деятельность региональной уголовно-исполнительной системы была направлена на соблюдение законности и укрепление правопорядка в местах лишения свободы, решение задач, определенных руководством страны и службы.



Также речь шла о взаимодействии органов исполнительной власти республики и УФСИН по обеспечению работой граждан, вышедших из мест лишения. Как отметил Игорь Зотов, речь идет о хорошо продуманном механизме трудоустройства людей. Итоги оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности за 2018 год и приоритетные задачи на год текущий обсудили сегодня на коллегии управления федеральной службы исполнения наказания по Калмыкии.В работе принял участие председатель правительства Игорь Зотов. С основным докладом выступил руководитель регионального ведомства полковник внутренней службы Михаил Сизухин.Как было озвучено, деятельность региональной уголовно-исполнительной системы была направлена на соблюдение законности и укрепление правопорядка в местах лишения свободы, решение задач, определенных руководством страны и службы.Также речь шла о взаимодействии органов исполнительной власти республики и УФСИН по обеспечению работой граждан, вышедших из мест лишения. Как отметил Игорь Зотов, речь идет о хорошо продуманном механизме трудоустройства людей.



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