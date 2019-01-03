Аналоговое вещание отключат 15 апреля 2019 года

В 2018 году завершилась реализация федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в России». В республике в 2012-2014 годах построено и введено в эксплуатацию 15 новых объектов телевещания и 9 модернизировано. С запуском второго мультиплекса у более 97 % жителей Калмыкии появилась возможность бесплатно смотреть 20 каналов в цифровом качестве. Врезки региональных программ ГТРК «Калмыкия» осуществляются на телеканалах «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» в составе первого мультиплекса.



Разработан план поэтапного прекращения аналогового вещания обязательных общедоступных телерадиоканалов в субъектах России. По графику в Калмыкии отключение назначено на 15 апреля 2019 года.



Соглашение позволит тем поселениям, которым не доступен цифровой сигнал, а все еще смотрят аналоговое телевидение через Спутник, решить эту проблему. Необходимое оборудование будет предоставляться по сниженным ценам, с тем, чтобы услугой жители этих населенных пунктов могли пользоваться бесплатно, учитывая компенсации, и бессрочно, как впрочем, все население России. Следует подчеркнуть, в пакет входят 20 каналов, в том числе Россия 1, в эфире которого вещает ГТРК «Калмыкия».



Например, по данным министерства, вне доступа цифрового сигнала, поселки Ачинеры, Прикумский, Бергин, Годжур, Гашун-Бургуста и многие другие. Всего их 35. Как заверяют в ведомстве, до 15 апреля, а это окончательный срок аналогового вещания в регионе, проблема будет снята. Калмыкия войдет в число субъектов со 100 процентной цифровизацией.



Еще в июне прошлого года главой региона был подписан Указ о материальной поддержке отдельных групп населения. По завершению всех работ, связанных с переводом аналогового вещания на цифровое, социальное ведомство провело мониторинг среди населения. Определено, что компенсировать расходы на приобретение цифровых приставок будут трем категориям: одиноким пожилым, находящимся на обслуживание на дому. Их в списке 780 человек, им полагается стопроцентная компенсация, а это не более 1500 руб. Многодетным семьям, среднедушевые доходы которых не превышают полуторакратную величину прожиточного минимума.



И, наконец, гражданам, проживающим на территориях вне зоны охвата цифрового вещания, в размере 50% от стоимости цифрового оборудования, но не более 3 тыс. рублей. Бюджетом республики уже определена сумма средств на эти цели. Это более 5 млн. рублей. В 2018 году завершилась реализация федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в России». В республике в 2012-2014 годах построено и введено в эксплуатацию 15 новых объектов телевещания и 9 модернизировано. С запуском второго мультиплекса у более 97 % жителей Калмыкии появилась возможность бесплатно смотреть 20 каналов в цифровом качестве. Врезки региональных программ ГТРК «Калмыкия» осуществляются на телеканалах «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» в составе первого мультиплекса.Разработан план поэтапного прекращения аналогового вещания обязательных общедоступных телерадиоканалов в субъектах России. По графику в Калмыкии отключение назначено на 15 апреля 2019 года.Соглашение позволит тем поселениям, которым не доступен цифровой сигнал, а все еще смотрят аналоговое телевидение через Спутник, решить эту проблему. Необходимое оборудование будет предоставляться по сниженным ценам, с тем, чтобы услугой жители этих населенных пунктов могли пользоваться бесплатно, учитывая компенсации, и бессрочно, как впрочем, все население России. Следует подчеркнуть, в пакет входят 20 каналов, в том числе Россия 1, в эфире которого вещает ГТРК «Калмыкия».Например, по данным министерства, вне доступа цифрового сигнала, поселки Ачинеры, Прикумский, Бергин, Годжур, Гашун-Бургуста и многие другие. Всего их 35. Как заверяют в ведомстве, до 15 апреля, а это окончательный срок аналогового вещания в регионе, проблема будет снята. Калмыкия войдет в число субъектов со 100 процентной цифровизацией.Еще в июне прошлого года главой региона был подписан Указ о материальной поддержке отдельных групп населения. По завершению всех работ, связанных с переводом аналогового вещания на цифровое, социальное ведомство провело мониторинг среди населения. Определено, что компенсировать расходы на приобретение цифровых приставок будут трем категориям: одиноким пожилым, находящимся на обслуживание на дому. Их в списке 780 человек, им полагается стопроцентная компенсация, а это не более 1500 руб. Многодетным семьям, среднедушевые доходы которых не превышают полуторакратную величину прожиточного минимума.И, наконец, гражданам, проживающим на территориях вне зоны охвата цифрового вещания, в размере 50% от стоимости цифрового оборудования, но не более 3 тыс. рублей. Бюджетом республики уже определена сумма средств на эти цели. Это более 5 млн. рублей.



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