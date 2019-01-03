Здесь и сейчас: о важнейших событиях в республике

Сегодня, в эфире Радио России-Калмыкия – очередной выпуск интерактивной общественно-политической программы «Здесь и сейчас». В передаче новости о важнейших событиях в республике и за её пределами, ответы на вопросы радиослушателей.



На этот раз гости студии - представители министерства здравоохранения. Слушайте программу «Здесь и сейчас» в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ. Напомню, ведется и видеотрансляция на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Телефон в студии прямого эфира 4-11-26. Сегодня, в эфире Радио России-Калмыкия – очередной выпуск интерактивной общественно-политической программы «Здесь и сейчас». В передаче новости о важнейших событиях в республике и за её пределами, ответы на вопросы радиослушателей.На этот раз гости студии - представители министерства здравоохранения. Слушайте программу «Здесь и сейчас» в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ. Напомню, ведется и видеотрансляция на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Телефон в студии прямого эфира 4-11-26.



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