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Сегодня, 13:50

Молодые сайгаки осваивают территорию заповедника


На этих кадрах сайгаки, появившиеся на свет весной прошлого года. Подросший и уже окрепший молодняк уже самостоятельно осваивает территорию заповедника. Научные сотрудники заповедника следят за развитием степных антилоп, используя фотоловушки, которые позволяют следить не только за передвижением животных.

С учетом естественного отхода к осени в популяции насчитывалось около 2500 молодых особей. Между тем, у реликтовых животных завершился гон.

По словам директора заповедника «Черные земли» Батаара Убушаева, в этом году удалось избежать большой потери самцов, которые во время гона погибают от истощения. Так как на одного самца приходится 5-6 самок. Этому благоприятствовали и погодные условия. В этом году небывало теплая зима.



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