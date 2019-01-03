В Элисте проведен республиканский семинар по консультативной помощи

Взаимодействие семьи и школы при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья. Эта тема стала предметом обсуждения участников сегодняшнего республиканского семинара. Для участия в нем в Элисту приехали педагоги и родители школьников, которым необходима консультативная помощь. В эти минуты продолжается практическая часть мероприятия. Это открытые уроки на базе 18-ой школы. Занятия по русскому языку, математике, логопеды и психологи проводят различные тренинги, подвижные игры, в которых принимают участие родители.



По их мнению, в последние годы проводится большая работа по созданию качественных условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Как было отмечено, создание безбарьерной образовательной среды является приоритетной задачей системы образования. Взаимодействие семьи и школы при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья. Эта тема стала предметом обсуждения участников сегодняшнего республиканского семинара. Для участия в нем в Элисту приехали педагоги и родители школьников, которым необходима консультативная помощь. В эти минуты продолжается практическая часть мероприятия. Это открытые уроки на базе 18-ой школы. Занятия по русскому языку, математике, логопеды и психологи проводят различные тренинги, подвижные игры, в которых принимают участие родители.По их мнению, в последние годы проводится большая работа по созданию качественных условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Как было отмечено, создание безбарьерной образовательной среды является приоритетной задачей системы образования.



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