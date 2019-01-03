В Троицком отремонтировано детское отделение больницы

Заметно преобразился облик пятого педиатрического отделения детской поликлиники и больницы, что находится в селе Троицкое Целинного района. Ремонт был произведен после реорганизации лечебного учреждения, которое сейчас относится к республиканскому детскому медицинскому центру. Теперь здесь созданы все необходимые условия не только для маленьких пациентов, но и для работы медперсонала.



Медсестра Наталья Омшанова рассказывает, что после реконструкции в больнице стало светло и уютно. А главное – тепло. Об этом говорят и родители девочек и мальчиков, которые сейчас находятся под наблюдением врачей. А эти кадры были сделаны до ремонта двух корпусов уже детской поликлиники. На фотографиях запечатлены обшарпанные стены, полы. Сейчас облик лечебного учреждения заметно преобразился, говорят мамы.



За три месяца удалось полностью заменить электропроводку, полы, освещение. Был произведен большой объем штукатурно-малярных работ. Причем за счет внебюджетных средств, говорит главный врач республиканского детского медицинского центра Руслан Каюков. Кстати, сами сотрудники медучреждения приняли активное участие в ремонте зданий.



Что касается материально-технической базы, то в кабинетах врачей появилась новая оргтехника. Педиатр Байрта Коокуева считает, что предварительная запись к доктору в электронном виде дает возможность грамотно спланировать свой рабочий график. А маленькие пациенты, так же как и взрослые, могут рассчитывать на качественно новый уровень оказания медицинских услуг. Таким образом, автоматизация деятельности учреждения создает условия не только для обслуживания пациентов, но и для организации работы сотрудников.



Ну, а введенные электронные медицинские карты в скором времени вытеснят привычные истории болезни на бумажных носителях. При этом здание Троицкой поликлиники и больницы старое и не приспособленное. Как медики, так и пациенты ждут, когда у них появится современное учреждение, где будет тепло и уютно. Это бывшее здание кафе, в котором, возможно, уже в этом году разместится поликлиническая служба и стационарное отделение.



Кстати, вопрос нехватки кадров не стоит, утверждает главный врач Руслан Каюков. В Целинном районе работают врачи, вступившие в программу «Земский доктор». Теперь консультацию любого специалиста жители села Хар-Булук и Вознесеновка получают на месте, не выезжая из родного села. Заметно преобразился облик пятого педиатрического отделения детской поликлиники и больницы, что находится в селе Троицкое Целинного района. Ремонт был произведен после реорганизации лечебного учреждения, которое сейчас относится к республиканскому детскому медицинскому центру. Теперь здесь созданы все необходимые условия не только для маленьких пациентов, но и для работы медперсонала.Медсестра Наталья Омшанова рассказывает, что после реконструкции в больнице стало светло и уютно. А главное – тепло. Об этом говорят и родители девочек и мальчиков, которые сейчас находятся под наблюдением врачей. А эти кадры были сделаны до ремонта двух корпусов уже детской поликлиники. На фотографиях запечатлены обшарпанные стены, полы. Сейчас облик лечебного учреждения заметно преобразился, говорят мамы.За три месяца удалось полностью заменить электропроводку, полы, освещение. Был произведен большой объем штукатурно-малярных работ. Причем за счет внебюджетных средств, говорит главный врач республиканского детского медицинского центра Руслан Каюков. Кстати, сами сотрудники медучреждения приняли активное участие в ремонте зданий.Что касается материально-технической базы, то в кабинетах врачей появилась новая оргтехника. Педиатр Байрта Коокуева считает, что предварительная запись к доктору в электронном виде дает возможность грамотно спланировать свой рабочий график. А маленькие пациенты, так же как и взрослые, могут рассчитывать на качественно новый уровень оказания медицинских услуг. Таким образом, автоматизация деятельности учреждения создает условия не только для обслуживания пациентов, но и для организации работы сотрудников.Ну, а введенные электронные медицинские карты в скором времени вытеснят привычные истории болезни на бумажных носителях. При этом здание Троицкой поликлиники и больницы старое и не приспособленное. Как медики, так и пациенты ждут, когда у них появится современное учреждение, где будет тепло и уютно. Это бывшее здание кафе, в котором, возможно, уже в этом году разместится поликлиническая служба и стационарное отделение.Кстати, вопрос нехватки кадров не стоит, утверждает главный врач Руслан Каюков. В Целинном районе работают врачи, вступившие в программу «Земский доктор». Теперь консультацию любого специалиста жители села Хар-Булук и Вознесеновка получают на месте, не выезжая из родного села.



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