В Элисте продолжается возведение Кафедрального собора

В 7 микрорайоне Элисты продолжается возведение Кафедрального собора святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Ход строительных работ накануне проинспектировал председатель правительства республики Игорь Зотов.



Как сообщил протоиерей Алексий Грищенко, в планах на этот год – завершить кладку стен и перейти к работам по обустройству сводов. На сегодняшний день высота кирпичной кладки превышает 13 метров. Финальная высота стен будет равняться 18 метрам, а общая высота храма составит 41 метр.



Храм, рассчитанный на 550-650 человек, станет новым духовно-административным центром Элистинской и Калмыцкой епархии. В 7 микрорайоне Элисты продолжается возведение Кафедрального собора святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Ход строительных работ накануне проинспектировал председатель правительства республики Игорь Зотов.Как сообщил протоиерей Алексий Грищенко, в планах на этот год – завершить кладку стен и перейти к работам по обустройству сводов. На сегодняшний день высота кирпичной кладки превышает 13 метров. Финальная высота стен будет равняться 18 метрам, а общая высота храма составит 41 метр.Храм, рассчитанный на 550-650 человек, станет новым духовно-административным центром Элистинской и Калмыцкой епархии.



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