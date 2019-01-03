В Элисте почтили память жертв геноцида казаков. Поминальная служба состоялась в храме-часовне Сергия Радонежского. Именно в этот день 100 лет назад Организационным бюро центрального исполнительного комитета рабочей компартии большевиков была принята «Директива о расказачивании», после которой начался массовый террор.



Помимо расстрелов, организовывались отряды отнимавшие продукты, станицы переименовывались в села, а само название «казак» оказалось под запретом. Репрессии не прошли бесследно: численность казачества сократилась вдвое. В Элисте почтили память жертв геноцида казаков. Поминальная служба состоялась в храме-часовне Сергия Радонежского. Именно в этот день 100 лет назад Организационным бюро центрального исполнительного комитета рабочей компартии большевиков была принята «Директива о расказачивании», после которой начался массовый террор.Помимо расстрелов, организовывались отряды отнимавшие продукты, станицы переименовывались в села, а само название «казак» оказалось под запретом. Репрессии не прошли бесследно: численность казачества сократилась вдвое.



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