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Сегодня, 13:16

В школах начался прием документов в первые классы


В школах начался прием документов в первые классы на будущий учебный год. Запись ведется по месту регистрации ребенка. При этом каждое учебное заведение устанавливает разные сроки.

Например, в этнокультурной гимназии заявления принимаются каждый четверг, а в средней школе №3 один раз в месяц, но вплоть до 30 мая. В 21 школе один приемный день – первое февраля. Дело в том, что в прошлом году здесь всего за сутки удалось укомплектовать набор.

В пакет документов входят оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка, копия свидетельства о его регистрации по месту жительства и две фотографии.



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