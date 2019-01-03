В Калмыкии введены в строй пять из восьми площадок накопления отходов

В Калмыкии введены в строй пять из восьми планируемых площадок временного накопления отходов. Напомним, с 1 октября начал свою деятельность региональный оператор по сбору, вывозу и утилизации ТКО. Как в республике проходит процесс внедрения так называемой мусорной реформы?



Глава региона лично ратовал за чистоту степи, городов и сельских поселений. И спрашивал по всей строгости с представителей власти на местах. Безусловно, предпринимались шаги по наведению порядка в этом направлении. В том числе и кардинальные – это строительство мусороперерабатывающего комплекса и реконструкция единственного в Элисте полигона, позволившего продлить сроки его эксплуатации. Как итог, Калмыкия вошла в одну из приоритетных Национальных программ «Экология» и своевременно приступила к реализации масштабного проекта по внедрению новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Калмыкии. Региональный оператор по сбору, вывозу и утилизации ТКО – СпецАТХ начал свою деятельность уже 1 октября. Наша съемочная группа запечатлела кадры установки контейнеров в селе Приютное.



На совещании у главы республики, на котором подводились первые итоги деятельности компании, профильный министр Нелли Ткачева докладывала о том, что региональный оператор приступил к работе во всех районных центрах. Вывоз производится по графику на межрегиональные площадки- пункты временного хранения отходов. На сегодня из 8 сооружено 5. Три в планах текущего года. По истечению положенных 11 месяцев – мусор будут вывозить на сортировочный комплекс в Элисте, а далее на утилизацию. Эта процедура пока будет производиться на старом городском полигоне. Между тем, СпецАТХ приступил к строительству нового.



Региональный оператор в начале пути. А потому – пока услуги предоставляются считанным сельским поселениям. Но это временное явление. С решением актуальной для компании проблемы - приобретения необходимого количества спецтехники вопрос будет снят с повестки дня. Зато есть время для того, чтобы получить ответы на волнующие селян вопросы, например, как будет решаться проблема с емкостями для отходов.



Но, что большего всего волнует жителей сельских поселений – это тарифы на услуги ТКО, которые на их взгляд, просто неподъемные. О том, что подобного рода жалобы звучат на встречах с селянами, говорил и Алексей Орлов. Потому и было главой дано задание аналитической группе продумать этот вопрос, а соответствующим ведомствам и службам проработать механизм снижения платы за вывоз ТКО для сельского населения. Тариф для элистинцев остается на прежнем уровне.



При этом сохраняется социальная поддержка льготной категории граждан.



По всем интересующимся вопросам жители могут обращаться в профильные ведомства и службы по телефонам горячей линии.

В Калмыкии введены в строй пять из восьми планируемых площадок временного накопления отходов. Напомним, с 1 октября начал свою деятельность региональный оператор по сбору, вывозу и утилизации ТКО. Как в республике проходит процесс внедрения так называемой мусорной реформы?Глава региона лично ратовал за чистоту степи, городов и сельских поселений. И спрашивал по всей строгости с представителей власти на местах. Безусловно, предпринимались шаги по наведению порядка в этом направлении. В том числе и кардинальные – это строительство мусороперерабатывающего комплекса и реконструкция единственного в Элисте полигона, позволившего продлить сроки его эксплуатации. Как итог, Калмыкия вошла в одну из приоритетных Национальных программ «Экология» и своевременно приступила к реализации масштабного проекта по внедрению новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Калмыкии. Региональный оператор по сбору, вывозу и утилизации ТКО – СпецАТХ начал свою деятельность уже 1 октября. Наша съемочная группа запечатлела кадры установки контейнеров в селе Приютное.На совещании у главы республики, на котором подводились первые итоги деятельности компании, профильный министр Нелли Ткачева докладывала о том, что региональный оператор приступил к работе во всех районных центрах. Вывоз производится по графику на межрегиональные площадки- пункты временного хранения отходов. На сегодня из 8 сооружено 5. Три в планах текущего года. По истечению положенных 11 месяцев – мусор будут вывозить на сортировочный комплекс в Элисте, а далее на утилизацию. Эта процедура пока будет производиться на старом городском полигоне. Между тем, СпецАТХ приступил к строительству нового.Региональный оператор в начале пути. А потому – пока услуги предоставляются считанным сельским поселениям. Но это временное явление. С решением актуальной для компании проблемы - приобретения необходимого количества спецтехники вопрос будет снят с повестки дня. Зато есть время для того, чтобы получить ответы на волнующие селян вопросы, например, как будет решаться проблема с емкостями для отходов.Но, что большего всего волнует жителей сельских поселений – это тарифы на услуги ТКО, которые на их взгляд, просто неподъемные. О том, что подобного рода жалобы звучат на встречах с селянами, говорил и Алексей Орлов. Потому и было главой дано задание аналитической группе продумать этот вопрос, а соответствующим ведомствам и службам проработать механизм снижения платы за вывоз ТКО для сельского населения. Тариф для элистинцев остается на прежнем уровне.При этом сохраняется социальная поддержка льготной категории граждан.По всем интересующимся вопросам жители могут обращаться в профильные ведомства и службы по телефонам горячей линии.



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