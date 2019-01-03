Начались работы по реставрации знаменитой скульптуры калмыцкого быка у автодороги Элиста-Волгоград близ поселка Овата. Напомним, что в конце 2018 года над монументом был совершен акт вандализма. Злоумышленники практически разрушили голову быка. Реставраторы уже восстановили остов и готовы приступить к воссозданию деталей.



Бетонная фигура огромного быка знаменитой калмыцкой породы, что стоит вдоль трассы Волгоград-Элиста при повороте к населённому пункту Овата, безмолвный свидетель былой славы совхоза, когда-то носившего имя Калинина. Как рассказывает старожил Мария Руденко, в шестидесятые годы местный племенной скот был абсолютным победителем на всесоюзных выставках, прославляя калмыцких селекционеров.



Этот памятник по дороге в Овату передаёт красоту и мощь уникальной калмыцкой породы, ведущей свою родословную ещё от тех животных, что путешествовали вместе с древними кочевыми народами по бескрайним просторам Азии. И, как говорят местные жители, изваяние давно стало визитной карточкой поселка, в котором когда-то создавались селекционные гурты. Кстати, автор монумента, первый калмыцкий скульптор Никита Санджиев, в бетоне он запечатлел знаменитого быка по кличке Вожак, масса которого превышала тонну.



По данным сельской администрации, это уже 4 акт вандализма. И как в прошлые годы, районной администрацией принимаются меры по восстановлению местной достопримечательности. Уже утверждена проектно-сметная документация. Выделены внебюджетные средства.



Реставраторы уже привели в порядок металлический каркас, поддерживающий голову бетонного быка. Сейчас занимаются восстановлением деталей памятника.



После того, как будут завершены основные работы, монумент ждет основательная покраска. Как говорят реставраторы, полностью скульптуру восстановят к 1 апреля. Начались работы по реставрации знаменитой скульптуры калмыцкого быка у автодороги Элиста-Волгоград близ поселка Овата. Напомним, что в конце 2018 года над монументом был совершен акт вандализма. Злоумышленники практически разрушили голову быка. Реставраторы уже восстановили остов и готовы приступить к воссозданию деталей.Бетонная фигура огромного быка знаменитой калмыцкой породы, что стоит вдоль трассы Волгоград-Элиста при повороте к населённому пункту Овата, безмолвный свидетель былой славы совхоза, когда-то носившего имя Калинина. Как рассказывает старожил Мария Руденко, в шестидесятые годы местный племенной скот был абсолютным победителем на всесоюзных выставках, прославляя калмыцких селекционеров.Этот памятник по дороге в Овату передаёт красоту и мощь уникальной калмыцкой породы, ведущей свою родословную ещё от тех животных, что путешествовали вместе с древними кочевыми народами по бескрайним просторам Азии. И, как говорят местные жители, изваяние давно стало визитной карточкой поселка, в котором когда-то создавались селекционные гурты. Кстати, автор монумента, первый калмыцкий скульптор Никита Санджиев, в бетоне он запечатлел знаменитого быка по кличке Вожак, масса которого превышала тонну.По данным сельской администрации, это уже 4 акт вандализма. И как в прошлые годы, районной администрацией принимаются меры по восстановлению местной достопримечательности. Уже утверждена проектно-сметная документация. Выделены внебюджетные средства.Реставраторы уже привели в порядок металлический каркас, поддерживающий голову бетонного быка. Сейчас занимаются восстановлением деталей памятника.После того, как будут завершены основные работы, монумент ждет основательная покраска. Как говорят реставраторы, полностью скульптуру восстановят к 1 апреля.



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