В Калмыкии стартовала республиканская этнокультурная олимпиада

В Калмыкии стартовала республиканская олимпиада этнокультурной направленности среди школьников. Испытания проходят учащиеся с 3-го по 11-й классы по 10 предметам: калмыцкий язык, тодо бичг, калмыцкая литература, история и культура родного края, основы буддийской культуры.



Главная цель олимпиады - сохранение и развитие родной речи, приобщения школьников к культурным ценностям калмыцкого народа, выявление и развитие творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности. В пятницу завершается школьный этап, 18-го февраля состоится муниципальный этап и заключительный этап намечен на 18-е марта. В Калмыкии стартовала республиканская олимпиада этнокультурной направленности среди школьников. Испытания проходят учащиеся с 3-го по 11-й классы по 10 предметам: калмыцкий язык, тодо бичг, калмыцкая литература, история и культура родного края, основы буддийской культуры.Главная цель олимпиады - сохранение и развитие родной речи, приобщения школьников к культурным ценностям калмыцкого народа, выявление и развитие творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности. В пятницу завершается школьный этап, 18-го февраля состоится муниципальный этап и заключительный этап намечен на 18-е марта.



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