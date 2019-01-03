Продолжается региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Более полутора тысяч ребят принимают в нем участие. Сегодня вновь проверят свои знания по физике.



Ну а завтра еще раз биология. Затем астрономия, информатика, литература и технология. А завершит этот этап – правоведение 25 февраля.



Всего в списке – 22 предмета. На сайте республиканского центра детского творчества можно будет следить за расписанием и результатами. Продолжается региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Более полутора тысяч ребят принимают в нем участие. Сегодня вновь проверят свои знания по физике.Ну а завтра еще раз биология. Затем астрономия, информатика, литература и технология. А завершит этот этап – правоведение 25 февраля.Всего в списке – 22 предмета. На сайте республиканского центра детского творчества можно будет следить за расписанием и результатами.



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