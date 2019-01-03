Всего 9 дней осталось у школьников, чтобы подать заявление на ЕГЭ. После 1 февраля документы будут принимать по решению государственной экзаменационной комиссии только при наличии у заявителя уважительных причин, и не позднее, чем за две недели до начала экзаменов.



В этом году основной этап ЕГЭ пройдет с 27-го мая по 1-е июля, а досрочный - с 20-го марта по 10-е апреля. Напомним, русский язык и математика – обязательные предметы, необходимые для получения аттестата. Всего 9 дней осталось у школьников, чтобы подать заявление на ЕГЭ. После 1 февраля документы будут принимать по решению государственной экзаменационной комиссии только при наличии у заявителя уважительных причин, и не позднее, чем за две недели до начала экзаменов.В этом году основной этап ЕГЭ пройдет с 27-го мая по 1-е июля, а досрочный - с 20-го марта по 10-е апреля. Напомним, русский язык и математика – обязательные предметы, необходимые для получения аттестата.



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