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Сегодня, 12:13

В Калмыкии пройдет экомарафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!»


С 28-го января по 15-е марта в Калмыкии пройдет экомарафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Основная задача акции - привлечь внимание к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных богатств, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.

Приглашаются к участию учебные заведения, общественные организации, предприятия населенных пунктов республики. Для этого нужно собрать ненужную макулатуру весом более трехсот килограммов в одном месте. И оставить заявку на официальном сайте акции Сдай-Бумагу.рф или www.Sdai-Bumagu.com.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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