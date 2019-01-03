ПФР по Калмыкии продолжает выплату пенсионных накоплений. Средства выдаются разово, если сумма накопительной части пенсии по отношению к общему размеру страховой составляет пять и менее процентов.



Под эту категорию, в первую очередь, подпадают мужчины 1953-1966 года рождения и женщины 1957-1966 года рождения, за которых с 2002 по 2004 год оплачивались страховые взносы. На срочную выплату имеют право участники Программы государственного софинансирования пенсий, а также те, кто направил средства материнского капитала на формирование своей накопительной пенсии.



Срок получения выплаты гражданин определяет сам, но он должен составлять не менее 10 лет. ПФР по Калмыкии продолжает выплату пенсионных накоплений. Средства выдаются разово, если сумма накопительной части пенсии по отношению к общему размеру страховой составляет пять и менее процентов.Под эту категорию, в первую очередь, подпадают мужчины 1953-1966 года рождения и женщины 1957-1966 года рождения, за которых с 2002 по 2004 год оплачивались страховые взносы. На срочную выплату имеют право участники Программы государственного софинансирования пенсий, а также те, кто направил средства материнского капитала на формирование своей накопительной пенсии.Срок получения выплаты гражданин определяет сам, но он должен составлять не менее 10 лет.



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