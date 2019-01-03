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Сегодня, 12:12

ПФР по Калмыкии продолжает выплату пенсионных накоплений


ПФР по Калмыкии продолжает выплату пенсионных накоплений. Средства выдаются разово, если сумма накопительной части пенсии по отношению к общему размеру страховой составляет пять и менее процентов.

Под эту категорию, в первую очередь, подпадают мужчины 1953-1966 года рождения и женщины 1957-1966 года рождения, за которых с 2002 по 2004 год оплачивались страховые взносы. На срочную выплату имеют право участники Программы государственного софинансирования пенсий, а также те, кто направил средства материнского капитала на формирование своей накопительной пенсии.

Срок получения выплаты гражданин определяет сам, но он должен составлять не менее 10 лет.



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