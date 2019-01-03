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Сегодня, 12:10

Что сделано в Калмыкии по программе капитального ремонта?


Кровля двадцати трех многоквартирных домов будет обновлена в этом году по программе капитального ремонта. 19 из них расположены в Элисте, остальные в других населенных пунктах республики. Всего же на сегодняшний день в реконструкции нуждаются около тысячи многоэтажек.

Очередность включения объекта в программу зависит от взносов, которые ежемесячно с 2014 года оплачивают собственники. Куда идут эти деньги и что уже сделано в Калмыкии по программе капитального ремонта?

Всего за период действия программы капитального ремонта новый вид обрела кровля девяноста трех многоэтажек. 19 из них были приведены в порядок в прошлом году. Этот дом в четвертом микрорайоне Элисты был сдан последним. Работы были завершены в середине декабря. Но на качество ремонта, по словам подрядчика, это не повлияло.

Аварийной кровля дома была признана в 2017. Во время дождей крыша протекала так, что страдали жители не только верхнего этажа, но и третьего. На стенах появлялись желтые разводы и плесень. Решать проблему жильцы решили сообща, для чего в стопроцентном объеме оплатили взносы на капитальный ремонт.

В этом году своей очереди на ремонт кровли ожидают еще 23 многоквартирных дома. Девятнадцать из них находятся в Элисте, остальные в районах – Целинном, Черноземельском, Яшкульском и Яшалтинском. И стоит напомнить, что очередность включения объекта в программу зависит от добросовестности оплаты взносов региональному оператору собственниками жилья. Несмотря на то, что за последние несколько лет, наблюдается положительная тенденция, так называемых злостные неплательщиков по-прежнему немало.

Если же в целом говорить о реализации программы капитального ремонта в степном регионе, то одной кровлей дело не ограничилось. Удалось в 2018 году заменить двадцать три лифта в 11 домах. Соответствующее поручение дал глава региона Алексей Орлов министерству жилищно-коммунального хозяйства, который разработал механизм по ускоренной замене лифтового оборудования с трехгодичной рассрочкой платежей. Для этого из республиканского бюджета было выделено дополнительное финансирование в размере 45 миллионов рублей.



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