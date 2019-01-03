Более 50 вопросов поступило на прямую линию Игоря Зотова

Более 50 вопросов поступило в адрес главы кабинета министров Игоря Зотова, который примет участие в онлайн общении с жителями региона. Об этом сегодня сообщила модератор проекта, редактор Интернет-газеты Степные вести Намджил Умералиева.



Обращения принимались через специальный баннер, размещенный на сайте издания. Напомним, трансляция 30 января будет вестись в Instagram-аккаунтах Степных вестей и правительства Калмыкии, а также на YouTube-канале газеты. Время выхода в прямой эфир с 18 до 19 часов. Более 50 вопросов поступило в адрес главы кабинета министров Игоря Зотова, который примет участие в онлайн общении с жителями региона. Об этом сегодня сообщила модератор проекта, редактор Интернет-газеты Степные вести Намджил Умералиева.Обращения принимались через специальный баннер, размещенный на сайте издания. Напомним, трансляция 30 января будет вестись в Instagram-аккаунтах Степных вестей и правительства Калмыкии, а также на YouTube-канале газеты. Время выхода в прямой эфир с 18 до 19 часов.



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