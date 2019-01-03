«Студенческий десант» в гостях у полиции

Познакомиться на практике с работой сотрудников полиции. Такую возможность получили учащиеся элистинских ВУЗов и ССУЗов. В преддверии Дня российского студенчества сотрудники МВД проводят для них специальную акцию «Студенческий десант». Ее первыми участниками стали ребята калмыцкого филиала Московского государственного гуманитарно-экономического университета.



Показательные выступления сотрудников специального назначения МВД захватили всё внимание студентов. В обычной жизни, конечно, такого не увидишь.



Еще более притягательной для студентов стала демонстрация оружия. Его с одинаковым любопытством рассматривали как молодые люди, так и девушки. Все они студенты юридического факультета калмыцкого филиала московского государственного гуманитарно-экономического университета. И в дальнейшем планируют связать свою жизнь с работой в правоохранительных органах.



Помимо этого сотрудники структурных подразделений органов внутренних дел провели с ребятами беседу, рассказали об особенностях работы, структуре и задачах ведомства. Акция «Студенческий десант» в степном регионе проводится уже в шестой раз. Она приурочена ко Дню российского студенчества. Ежегодно сотрудники МВД приглашаются учащихся высших и средних учебных заведений к себе либо сами посещают образовательные организации.



Познакомились студенты и с работой экспертов-криминалистов, и даже смогли провести эксперименты по определению следов рук и обуви. По словам преподавателей вуза, подобные мероприятия позволяют ребятам в дальнейшем определиться с профессией.



Всероссийская акция Студенческий десант продолжится до 24-го января и охватит все учебные заведения высшего и среднего профессионального образования степной столицы. Познакомиться на практике с работой сотрудников полиции. Такую возможность получили учащиеся элистинских ВУЗов и ССУЗов. В преддверии Дня российского студенчества сотрудники МВД проводят для них специальную акцию «Студенческий десант». Ее первыми участниками стали ребята калмыцкого филиала Московского государственного гуманитарно-экономического университета.Показательные выступления сотрудников специального назначения МВД захватили всё внимание студентов. В обычной жизни, конечно, такого не увидишь.Еще более притягательной для студентов стала демонстрация оружия. Его с одинаковым любопытством рассматривали как молодые люди, так и девушки. Все они студенты юридического факультета калмыцкого филиала московского государственного гуманитарно-экономического университета. И в дальнейшем планируют связать свою жизнь с работой в правоохранительных органах.Помимо этого сотрудники структурных подразделений органов внутренних дел провели с ребятами беседу, рассказали об особенностях работы, структуре и задачах ведомства. Акция «Студенческий десант» в степном регионе проводится уже в шестой раз. Она приурочена ко Дню российского студенчества. Ежегодно сотрудники МВД приглашаются учащихся высших и средних учебных заведений к себе либо сами посещают образовательные организации.Познакомились студенты и с работой экспертов-криминалистов, и даже смогли провести эксперименты по определению следов рук и обуви. По словам преподавателей вуза, подобные мероприятия позволяют ребятам в дальнейшем определиться с профессией.Всероссийская акция Студенческий десант продолжится до 24-го января и охватит все учебные заведения высшего и среднего профессионального образования степной столицы.



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