ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:04

В Калмыкии будет приведено в порядок более 50 километров федеральных дорог


В этом году в Калмыкии будет приведено в порядок более 50 километров федеральных дорог. Около 20 из них будет отремонтировано капитально. Это в два раза больше чем в прошлом году. Об этом сообщили сегодня в элистинском филиале управления федеральных автодорог «Каспий».

Так, в 2018-ом в регионе было обновлено 48 километров федеральных магистралей. 10 из них – за счет капитального ремонта. Это участок на трассе Р-216 Астрахань-Элиста-Ставрополь, неподалеку от поселка Яшкуль.



Другие новости по теме:

  • В республике будет отремонтировано более 106 км федеральных автодорог
  • В Калмыкии восстановят покрытие на 6 участках федеральных дорог
  • На 2014 год запланирован ремонт 114 километров дорог
  • Калмыкия улучшит качество дорог
  • В Ики-Бурульском районе в сентябре будет произведен ямочный ремонт дорог
  • В Калмыкии оценят качество дорог
  • В Калмыкии работает комиссия проекта ОНФ «Оценим качество дорог!»
  • 8 школьных спортивных залов будут отремонтированы
  • В Калмыкии будет отремонтировано 58 км федеральной автодороги
  • С 1 июня вводится летнее ограничение движения грузовиков на федеральных трассах

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Январь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34