В этом году в Калмыкии будет приведено в порядок более 50 километров федеральных дорог. Около 20 из них будет отремонтировано капитально. Это в два раза больше чем в прошлом году. Об этом сообщили сегодня в элистинском филиале управления федеральных автодорог «Каспий».



Так, в 2018-ом в регионе было обновлено 48 километров федеральных магистралей. 10 из них – за счет капитального ремонта. Это участок на трассе Р-216 Астрахань-Элиста-Ставрополь, неподалеку от поселка Яшкуль. В этом году в Калмыкии будет приведено в порядок более 50 километров федеральных дорог. Около 20 из них будет отремонтировано капитально. Это в два раза больше чем в прошлом году. Об этом сообщили сегодня в элистинском филиале управления федеральных автодорог «Каспий».Так, в 2018-ом в регионе было обновлено 48 километров федеральных магистралей. 10 из них – за счет капитального ремонта. Это участок на трассе Р-216 Астрахань-Элиста-Ставрополь, неподалеку от поселка Яшкуль.



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