В Элисте проходит зональный семинар-совещание, организованный Минспортом России. Его участники, а это представители исполнительной власти и спортивных организаций субъектов ЮФО обсуждают основные направления принятой в конце прошлого года Концепции подготовки спортивного резерва в России.



Также в докладах будет отражено нынешнее состояние системы подготовки с учетом результатов мониторинга, проводимого Федеральным ведомством в регионах. И будут даны соответствующие рекомендации. А началось совещание с приветственного адреса главы кабинета министров Калмыкии.



И сегодня же участники совещания соберутся за круглым столом, чтобы подвести некоторые его итоги. Ну, а накануне гости во главе с заместителем министра спорта Сергеем Косиловым совершили экскурсию по Элисте. Побывали в одном из крупнейших буддийских храмов в Европе – в Золотой обители Будды Шакьямуни. Затем отправились по спортивным объектам, в первую очередь пожелали побывать в Ойрат-Арене. Это один из масштабных объектов, сооруженных в сотрудничестве с Министерством спорта России.



Как отметил Сергей Косилов, неудивительно, что Калмыкия входит в число регионов, добивающихся высоких спортивных результатов. А совсем скоро в Элисте будет реализован еще один грандиозный проект – Ледовая арена. В Элисте проходит зональный семинар-совещание, организованный Минспортом России. Его участники, а это представители исполнительной власти и спортивных организаций субъектов ЮФО обсуждают основные направления принятой в конце прошлого года Концепции подготовки спортивного резерва в России.Также в докладах будет отражено нынешнее состояние системы подготовки с учетом результатов мониторинга, проводимого Федеральным ведомством в регионах. И будут даны соответствующие рекомендации. А началось совещание с приветственного адреса главы кабинета министров Калмыкии.И сегодня же участники совещания соберутся за круглым столом, чтобы подвести некоторые его итоги. Ну, а накануне гости во главе с заместителем министра спорта Сергеем Косиловым совершили экскурсию по Элисте. Побывали в одном из крупнейших буддийских храмов в Европе – в Золотой обители Будды Шакьямуни. Затем отправились по спортивным объектам, в первую очередь пожелали побывать в Ойрат-Арене. Это один из масштабных объектов, сооруженных в сотрудничестве с Министерством спорта России.Как отметил Сергей Косилов, неудивительно, что Калмыкия входит в число регионов, добивающихся высоких спортивных результатов. А совсем скоро в Элисте будет реализован еще один грандиозный проект – Ледовая арена.



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