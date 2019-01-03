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Сегодня, 11:56

В президиуме правительства Калмыкии обсудили реализацию нацпроектов


Сегодня на очередном заседании члены президиума правительства Калмыкии обсудили ряд вопросов, акцентировав основное внимание на реализации нацпроектов. В частности, говорили о тех задачах, которые возложены на экономическое ведомство.

По словам министра Зои Санджиевой, значения показателей, предусмотренных для достижения результата в указанных региональных проектах, довольно высоки. Среди индикаторов, к примеру, ежегодное увеличение числа людей, занятых в сфере малого и среднего бизнеса. Необходимо продумать и вопрос поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы.

Также сегодня сообщили, что вводится временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств на дорогах регионального или межмуниципального значения. Специалисты разрабатывают схемы организации маршрута, согласовывают их с органами ГИБДД, обеспечивают установку дорожных знаков, ограничивающих осевые нагрузки большегрузов. Обсудили и вопрос обеспечения жильем участковых уполномоченных полиции. По всем вопросам и поручениям главы республики, которые были рассмотрены на сегодняшнем заседании, обозначены сроки выполнения.



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