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Сегодня, 11:27

В Элисте состоится совещание ЮФО по проблемам подготовки спортивного резерва


В Элисте состоится совещание ЮФО, посвященное проблемам подготовки спортивного резерва. Сегодня в аэропорту встречали представителей спортивного сообщества страны во главе с заместителем профильного министра России Сергеем Косиловым. В мероприятии также примут участие представители исполнительной власти регионов, а также спортивных организаций. В интервью «Вестям» Косилов рассказал, что Элиста выбрана местом проведения важного рабочего совещания не случайно.

На встрече с Алексеем Орловым Сергей Косилов подробно рассказал о совещании, подчеркнув, что подобные семинары будут проводиться именно в регионах, а не в Москве. Ведь в субъектах формируется тот самый резерв, на который опирается спорт высших достижений. В Элисте – основное внимание будет уделено утвержденной Правительством страны Концепции подготовки спортивного резерва в России. Документ был разработан по поручению Президента.

Глава региона выразил уверенность, что вопросы, которые обсудят на семинаре, послужат подспорьем для более активной работы на местах. И поблагодарил спортивных функционеров за сотрудничество. По словам Орлова, благодаря государственной поддержке и, в частности, Минспорта России, в Калмыкии реализуются масштабные проекты.



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