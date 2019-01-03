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Сегодня, 12:54

Продлено пребывание мощей святителя Спиридона Тримифунтского


Продлено пребывание мощей святителя Спиридона ТримифунтскогоПо благословению архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана, продлено пребывание мощей святителя Спиридона Тримифунтского до 27 января. Сейчас они находятся в селе Виноградное Городовиковского района. На два дня – это вторник и среда – святыня вернется в Казанский кафедральный собор.

24 января мощи привезут в Ики-Бурул, 25-го в село Вознесеновка. В выходные ковчег будет находиться в селе Троицкое.

Напомним, Спиридон Тримифунтский почитается исцелитель болезней. Кроме того, бог наделили его даром прозорливости.



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