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Сегодня, 12:53

В регионе состоялись традиционные Крещенские купания


В регионе состоялись традиционные Крещенские купания. Среди тех, кто оказался самым закаленным и окунулся в ночь с 18 на 19 января в ледяную прорубь - Глава Калмыкии Алексей Орлов, сообщили в пресс-службе.

Омовение в иордани совершили многие наши земляки. В республике были оборудованы 7 купелей. Божественную литургию и чин великого освящения воды в Казанском кафедральном соборе Элисты совершил архиепископ Юстиниан.

Как отмечают в пресс-службе Главы Калмыкии, для Алексея Орлова купание зимой в проруби – обычная, а главное, регулярное процедура.



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