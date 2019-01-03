В регионе состоялись традиционные Крещенские купания. Среди тех, кто оказался самым закаленным и окунулся в ночь с 18 на 19 января в ледяную прорубь - Глава Калмыкии Алексей Орлов, сообщили в пресс-службе.



Омовение в иордани совершили многие наши земляки. В республике были оборудованы 7 купелей. Божественную литургию и чин великого освящения воды в Казанском кафедральном соборе Элисты совершил архиепископ Юстиниан.



Как отмечают в пресс-службе Главы Калмыкии, для Алексея Орлова купание зимой в проруби – обычная, а главное, регулярное процедура. В регионе состоялись традиционные Крещенские купания. Среди тех, кто оказался самым закаленным и окунулся в ночь с 18 на 19 января в ледяную прорубь - Глава Калмыкии Алексей Орлов, сообщили в пресс-службе.Омовение в иордани совершили многие наши земляки. В республике были оборудованы 7 купелей. Божественную литургию и чин великого освящения воды в Казанском кафедральном соборе Элисты совершил архиепископ Юстиниан.Как отмечают в пресс-службе Главы Калмыкии, для Алексея Орлова купание зимой в проруби – обычная, а главное, регулярное процедура.



Смотреть полный выпуск новостей



