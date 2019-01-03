С этого года курсы калмыцкого языка в Центральном хуруле будут проходить по углубленной программе в три этапа. 28 января – начнутся занятия, на которые приглашаются не только те, кто прошел курс осенью, но и все, кто принял решение начать изучение языка с азов, сообщил сегодня журналистам Йонтен Лама.



Йонтен Лама считает, что подобные кружки необходимо создавать в школах и других образовательных учреждениях. С этого года курсы калмыцкого языка в Центральном хуруле будут проходить по углубленной программе в три этапа. 28 января – начнутся занятия, на которые приглашаются не только те, кто прошел курс осенью, но и все, кто принял решение начать изучение языка с азов, сообщил сегодня журналистам Йонтен Лама.Йонтен Лама считает, что подобные кружки необходимо создавать в школах и других образовательных учреждениях.



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