Специалисты Россельхознадзора начали проверки в дошкольных образовательных учреждениях республики

Сегодня специалисты Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Калмыкии начали плановые контрольно-надзорные мероприятия в дошкольных образовательных учреждениях республики. Они проверяют, чем кормят малышей. Качество продуктов будут оценивать в лабораторных условиях. Интересуют, в первую очередь, крупы. В центре внимания всё: документы, упаковка, внешний вид, условия хранения.



Напомним, в прошлом году специалисты ведомства из оборота изъяли 16 партий или 450 килограммов некачественной крупы, перемаркированной поставщиками. В отношении производителей и поставщиков возбуждено 16 административных дел. Сегодня специалисты Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Калмыкии начали плановые контрольно-надзорные мероприятия в дошкольных образовательных учреждениях республики. Они проверяют, чем кормят малышей. Качество продуктов будут оценивать в лабораторных условиях. Интересуют, в первую очередь, крупы. В центре внимания всё: документы, упаковка, внешний вид, условия хранения.Напомним, в прошлом году специалисты ведомства из оборота изъяли 16 партий или 450 килограммов некачественной крупы, перемаркированной поставщиками. В отношении производителей и поставщиков возбуждено 16 административных дел.



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