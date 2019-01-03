Игорь Зотов проведёт прямой эфир в Instagram

Председатель правительства республики Игорь Зотов 30 января проведёт прямой эфир в Instagram. Вопросы принимаются до 23 января через специальный баннер, размещённый на сайте интернет-газеты «Степные вести».



Также вопросы можно заранее присылать в личные сообщения на страницу газеты и правительства Калмыкии в Инстаграм. Обратиться можно и во время прямого эфира. Трансляция будет вестись на YouTube-канале издания и на сайте правительства. Председатель правительства республики Игорь Зотов 30 января проведёт прямой эфир в Instagram. Вопросы принимаются до 23 января через специальный баннер, размещённый на сайте интернет-газеты «Степные вести».Также вопросы можно заранее присылать в личные сообщения на страницу газеты и правительства Калмыкии в Инстаграм. Обратиться можно и во время прямого эфира. Трансляция будет вестись на YouTube-канале издания и на сайте правительства.



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