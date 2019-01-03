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Сегодня, 12:43

Список льготников расширен


Список льготников расширенПеречень льготных категорий граждан, имеющих право на компенсацию расходов по оплате взносов на капитальный ремонт, расширен. Соответствующие поправки внесены в Жилищный кодекс России.

С 1 января компенсация в размере 50 процентов положена пожилым гражданам старше 70 лет и 100 % - тем, кто достиг 80 лет и проживает с неработающими пенсионерами, или с инвалидами I или II групп. Ранее гражданам этой категории льгота не предоставлялась.

Чтобы получить компенсацию, необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту жительства с заявлением, а также с документом, удостоверяющим личность, справкой о составе семьи, трудовыми книжками гражданина и совместно проживающих с ним членов его семьи.



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