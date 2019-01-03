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Сегодня, 12:42

Программа «Миллион – молодому сельскому доктору» продолжится


Программа «миллион – молодому сельскому доктору» продолжится и в этом году. Она позволила укомплектовать врачебными кадрами не только отдаленные населенные пункты региона, но и близлежащие поселки. В Целинном районе только в 2017 году участниками федеральной программы стали 8 специалистов. Обещанные государством денежные средства, которые выделяются из федерального бюджета и республиканской казны, они получили в январе прошлого года.

Рентгенолог Аятай Лукшанова одна из тех, кто уже воспользовался единовременной компенсирующей выплатой. Она работает в пятом терапевтическом отделении городской поликлиники, что находится в селе Троицкое. Обещанный правительством миллион подъемных врачам, говорит она, показался весомым аргументом для смены места работы. Теперь она трудится по совместительству и в медучреждении в Элисте.

Трудовой контракт на пять лет заключил и ее коллега Илья Селезнев. Выпускник Астраханского медицинского государственного университета, он, не раздумывая, решил стать участником федеральной программы. Начинал свою трудовую деятельность врачом-лаборантом. Поддержка со стороны опытных наставников, помогла адаптироваться молодому доктору в новом коллективе. Теперь он возглавляет клинико-диагностическую лабораторию. Сделал ремонт квартиры за счет государственных денег, говорит он. И еще появился долгожданный собственный автомобиль, на котором удобно добираться до работы.

Как можно распорядиться полученными миллионами, закон не регламентирует, это личное дело каждого. Как правило, большинство из них приобретают жилье. Среди специалистов, которые приехали работать в село врачи общей практики, участковые терапевты, обладающие универсальными навыками оказания медицинской помощи. Проблемы, как и в любой сельской больнице, есть, но они постепенно решаются.

С привлечением молодых кадров жители получают необходимое лечение, не выезжая за пределы родного села. Они знают, что рядом есть доктора, которые готовы прийти на помощь в любое время. Впрочем, не все врачи - «миллионеры» уверены в том, что останутся в селе после контракта.



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