В Элисте состоялся благотворительный концерт театра танца «Ойраты»

В Элисте состоялся благотворительный концерт «Великий шелковый путь» государственного театра танца «Ойраты». Собранные средства пойдут на возведение собора святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в седьмом микрорайоне на добровольные пожертвования. На какой стадии сейчас находится строительство православного храма, и какой вклад внесли творческие коллективы и артисты в это благое дело?



Возведение собора святых равноапостольных Кирилла и Мефодия продолжается практически без перерыва. Выходной у строителей, как и положено, в воскресенье. И еще при сильном ветре, когда нет возможности поднять наверх тяжелые строительные материалы. На сегодняшний день высота стен храм превышает 13 метров. Помимо этого, установлены 6 колонн, на стадии завершения работы на цокольном этаже здания. Здесь уже произведена гидроизоляция, стяжка полов, подключенА система отопления. А первую службы планируют провести уже к Пасхе - 28 апреля



Возводится храм в честь святых покровителей степной республики Кирилла и Мефодия, на благотворительные средства. Творческие коллективы Калмыкии и приглашенные артисты активно проводят концерты, и все вырученные деньги направляют на строительство. Как сообщил архиепископ Юстиниан, уже удалось собрать более двадцати миллионов рублей. Он отметил особую атмосферу духовного единения всех жителей региона вне зависимости от вероисповедания.



Это богато костюмированное яркое шоу рассказывает о возвращении домой великого путешественника Марко Поло. В Венецию из Китая по Великому шелковому пути, соединявшему в средние века страны Евразии – от Западной Европы до Китая. В каждой из них его встречают народными танцами и обычаями.



Постановка давно завоевала любовь зрителей. В этот раз спектакль также собрал полный зал. По признанию элистинцев и гостей столицы, они пришли насладиться искусством танца и внести свой вклад в строительство собора Кирилла и Мефодия.



Напомним, возведение храма находится под особым вниманием Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. К благому делу могут присоединиться все желающие. В Элисте состоялся благотворительный концерт «Великий шелковый путь» государственного театра танца «Ойраты». Собранные средства пойдут на возведение собора святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в седьмом микрорайоне на добровольные пожертвования. На какой стадии сейчас находится строительство православного храма, и какой вклад внесли творческие коллективы и артисты в это благое дело?Возведение собора святых равноапостольных Кирилла и Мефодия продолжается практически без перерыва. Выходной у строителей, как и положено, в воскресенье. И еще при сильном ветре, когда нет возможности поднять наверх тяжелые строительные материалы. На сегодняшний день высота стен храм превышает 13 метров. Помимо этого, установлены 6 колонн, на стадии завершения работы на цокольном этаже здания. Здесь уже произведена гидроизоляция, стяжка полов, подключенА система отопления. А первую службы планируют провести уже к Пасхе - 28 апреляВозводится храм в честь святых покровителей степной республики Кирилла и Мефодия, на благотворительные средства. Творческие коллективы Калмыкии и приглашенные артисты активно проводят концерты, и все вырученные деньги направляют на строительство. Как сообщил архиепископ Юстиниан, уже удалось собрать более двадцати миллионов рублей. Он отметил особую атмосферу духовного единения всех жителей региона вне зависимости от вероисповедания.Это богато костюмированное яркое шоу рассказывает о возвращении домой великого путешественника Марко Поло. В Венецию из Китая по Великому шелковому пути, соединявшему в средние века страны Евразии – от Западной Европы до Китая. В каждой из них его встречают народными танцами и обычаями.Постановка давно завоевала любовь зрителей. В этот раз спектакль также собрал полный зал. По признанию элистинцев и гостей столицы, они пришли насладиться искусством танца и внести свой вклад в строительство собора Кирилла и Мефодия.Напомним, возведение храма находится под особым вниманием Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. К благому делу могут присоединиться все желающие.



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