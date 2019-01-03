Сегодня – Крещенский сочельник. В 23 часа в Казанском кафедральном соборе пройдет богослужение. Великое освящение воды будет совершено в половине второго ночи и в 10.30.



На праздничную службу можно прийти и в часовню Сергия Радонежского в 7 микрорайоне. Там божественная литургия начинается в 8 утра в субботу. Также богослужения пройдут в молельных домах и храмах в районах, а также в социальных учреждениях. Сегодня – Крещенский сочельник. В 23 часа в Казанском кафедральном соборе пройдет богослужение. Великое освящение воды будет совершено в половине второго ночи и в 10.30.На праздничную службу можно прийти и в часовню Сергия Радонежского в 7 микрорайоне. Там божественная литургия начинается в 8 утра в субботу. Также богослужения пройдут в молельных домах и храмах в районах, а также в социальных учреждениях.



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