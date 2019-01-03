В эти дни исполнилось бы 80 лет Владимиру Бабичеву. Это человек, который может служить примером для многих поколений. Скромный парень из села Садовое прошел путь от строителя до заместителя председателя правительства России. При этом никогда не забывал малую родину и всегда готов был прийти на помощь. Так говорят о нем соратники, а также те, кто просто был с ним знаком. Своими воспоминаниями они поделились с Бадмой Харлуевой.



В начале шестидесятых годов обычный сельский парень из села Садовое Владимир Бабичев, выпускник Волгоградского института инженеров городского хозяйства, начал трудовую деятельность мастером, а затем прорабом ремонтно-строительного управления. Уже тогда молодой специалист любое дело, за которое брался, выполнял с большой ответственностью, вникая во все детали, и в любой даже административной деятельности умел найти, что называется, «человеческий момент». Спустя какое-то время он стал заместителем председателя Элистинского горисполкома.



Работал Бабичев и в государственных органах власти, был заместителем председателя правительства России, руководил его аппаратом. И при этом никогда не терял связи с Калмыкией, говорит Иван Нохашкиев, который познакомился с Владимиром Степановичем в Яшалтинском районе. Тогда Нохашкиев и не думал, что эта встреча потом поможет. Рассказывает, что оказавшись в Москве по службе, обратился к земляку, тогда возглавлявшему аппарата правительства страны с просьбой оказать содействие в газификации района.



Помогал Бабичев и в сфере дорожного строительства. По словам Валерия Богданова, руководителя совета старейшин при Главе региона, в те времена это была очень большая проблема, решить которую можно было только с помощью федерального финансирования.



Владимир Бабичев также был чрезвычайным и полномочным послом России и Казахстане, представлял интересы Волгоградской области и Калмыкии в Совете Федерации. Память о человеке, который трудился на благо страны, в том числе и на международном уровне, навсегда останется в памяти его соратников и последователей. Ведь память – это оценка прошлого через призму времени с точки зрения сегодняшнего дня. На его родине - в селе Садовое - одну из улиц назвали в честь нашего прославленного земляка. В эти дни исполнилось бы 80 лет Владимиру Бабичеву. Это человек, который может служить примером для многих поколений. Скромный парень из села Садовое прошел путь от строителя до заместителя председателя правительства России. При этом никогда не забывал малую родину и всегда готов был прийти на помощь. Так говорят о нем соратники, а также те, кто просто был с ним знаком. Своими воспоминаниями они поделились с Бадмой Харлуевой.В начале шестидесятых годов обычный сельский парень из села Садовое Владимир Бабичев, выпускник Волгоградского института инженеров городского хозяйства, начал трудовую деятельность мастером, а затем прорабом ремонтно-строительного управления. Уже тогда молодой специалист любое дело, за которое брался, выполнял с большой ответственностью, вникая во все детали, и в любой даже административной деятельности умел найти, что называется, «человеческий момент». Спустя какое-то время он стал заместителем председателя Элистинского горисполкома.Работал Бабичев и в государственных органах власти, был заместителем председателя правительства России, руководил его аппаратом. И при этом никогда не терял связи с Калмыкией, говорит Иван Нохашкиев, который познакомился с Владимиром Степановичем в Яшалтинском районе. Тогда Нохашкиев и не думал, что эта встреча потом поможет. Рассказывает, что оказавшись в Москве по службе, обратился к земляку, тогда возглавлявшему аппарата правительства страны с просьбой оказать содействие в газификации района.Помогал Бабичев и в сфере дорожного строительства. По словам Валерия Богданова, руководителя совета старейшин при Главе региона, в те времена это была очень большая проблема, решить которую можно было только с помощью федерального финансирования.Владимир Бабичев также был чрезвычайным и полномочным послом России и Казахстане, представлял интересы Волгоградской области и Калмыкии в Совете Федерации. Память о человеке, который трудился на благо страны, в том числе и на международном уровне, навсегда останется в памяти его соратников и последователей. Ведь память – это оценка прошлого через призму времени с точки зрения сегодняшнего дня. На его родине - в селе Садовое - одну из улиц назвали в честь нашего прославленного земляка.



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