ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:00

В эти дни исполнилось бы 80 лет Владимиру Бабичеву


В эти дни исполнилось бы 80 лет Владимиру Бабичеву. Это человек, который может служить примером для многих поколений. Скромный парень из села Садовое прошел путь от строителя до заместителя председателя правительства России. При этом никогда не забывал малую родину и всегда готов был прийти на помощь. Так говорят о нем соратники, а также те, кто просто был с ним знаком. Своими воспоминаниями они поделились с Бадмой Харлуевой.

В начале шестидесятых годов обычный сельский парень из села Садовое Владимир Бабичев, выпускник Волгоградского института инженеров городского хозяйства, начал трудовую деятельность мастером, а затем прорабом ремонтно-строительного управления. Уже тогда молодой специалист любое дело, за которое брался, выполнял с большой ответственностью, вникая во все детали, и в любой даже административной деятельности умел найти, что называется, «человеческий момент». Спустя какое-то время он стал заместителем председателя Элистинского горисполкома.

Работал Бабичев и в государственных органах власти, был заместителем председателя правительства России, руководил его аппаратом. И при этом никогда не терял связи с Калмыкией, говорит Иван Нохашкиев, который познакомился с Владимиром Степановичем в Яшалтинском районе. Тогда Нохашкиев и не думал, что эта встреча потом поможет. Рассказывает, что оказавшись в Москве по службе, обратился к земляку, тогда возглавлявшему аппарата правительства страны с просьбой оказать содействие в газификации района.

Помогал Бабичев и в сфере дорожного строительства. По словам Валерия Богданова, руководителя совета старейшин при Главе региона, в те времена это была очень большая проблема, решить которую можно было только с помощью федерального финансирования.

Владимир Бабичев также был чрезвычайным и полномочным послом России и Казахстане, представлял интересы Волгоградской области и Калмыкии в Совете Федерации. Память о человеке, который трудился на благо страны, в том числе и на международном уровне, навсегда останется в памяти его соратников и последователей. Ведь память – это оценка прошлого через призму времени с точки зрения сегодняшнего дня. На его родине - в селе Садовое - одну из улиц назвали в честь нашего прославленного земляка.



Другие новости по теме:

  • Яблоневый рай в Красномихайловске
  • Алексей Орлов встретится с Заместителем Председателя Правительства России Ольгой Голодец
  • В Салын-Тугтун Сарпинского района состоялось торжественное открытие стелы Геннадию Лячину
  • Региональная программа по строительству и ремонту дорог подходит к завершению
  • В Элисте в честь ветерана открыли памятную доску
  • В селе Садовое состоялось торжественное открытие памятника-обелиска советским воинам
  • В память об актере в Русском театре дадут спектакль «Ханума»
  • Президент принял отставку волгоградского губернатора
  • Назначения в новом кабинете министров Калмыкии
  • Владимир Путин: постсоветский этап в жизни России завершен

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Январь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34