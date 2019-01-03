Увеличен размер долга, который можно взыскать с должника

С этого года увеличен размер долга, который можно взыскать напрямую через работодателя должника, не привлекая судебных приставов. Такой способ уже активно применяется при взыскании средств по небольшим кредитам и микрозаймам, задолженностей по налогам и сборам, а также алиментам. С этого года увеличен размер долга, который можно взыскать напрямую через работодателя должника, не привлекая судебных приставов. Такой способ уже активно применяется при взыскании средств по небольшим кредитам и микрозаймам, задолженностей по налогам и сборам, а также алиментам.



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