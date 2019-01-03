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Сегодня, 11:58

В поселке Комсомольский отремонтирована поселковая библиотека


Обновленная поселковая библиотека в поселке Комсомольский готовится принять первых посетителей. Совсем скоро состоится открытие. Сумма освоенных из районного бюджета средств - около 9 миллионов рублей.

Здание 1956 года постройки после ремонта преобразилось. Произведена замена полов, кровли, инженерных коммуникаций. Проведен водопровод, установлен санузел, сооружен септик. Кроме того, благоустроена территория.

По словам руководителя муниципального Центра культуры и библиотечного обслуживания Эрдни Манджиева, фактически учреждение может претендовать на статус модельной библиотеки. Чтобы получить средства на внедрение современных информационных технологий, необходимо войти в соответствующую программу. Документы уже направлены в федеральный центр.



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