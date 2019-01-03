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Автору «Гадание на бараньей лопатке» исполняется 70 лет





В этом году 70-летие отмечает известный сценарист, член Союзов кинематографистов и писателей СССР, заслуженный деятель искусств Калмыкии Олег Манджиев. Лауреат многих международных премий сегодня живет и работает в Санкт-Петербурге. Его творчество неизменно затрагивает тему нравственности, рассматривая ее в аспекте общечеловеческих и народных морально-этических норм.



Сценарий фильма «Гадание на бараньей лопатке», рассказывает Олег Манджиев, был написан в непростые времена. Сибирское детство, чувство постоянного унижения, беззащитность. По словам Манджиева, эта история понравилась многим. Но в "Госкино" тогда она считалась непроходной. И казалось, ляжет на полку. Но в Доме творчества в Репино Манджиев познакомился с Аустрой Зиле, редактором культового телесериала "Долгая дорога в дюнах" о послевоенной судьбе латышей. Аустра заинтересовалась сюжетом и повезла сценарий в Ригу. Там же и сняли киноленту, получившую широкое признание и любовь зрителей.



На его счету немало произведений, многие из которых были экранизированы. Например, повести «И вечно возвращаться» и «Амуланга». В каждом своем творении Олег Лиджиевич рассказывает о быте и традициях народа. Как вспоминает Ирина Ноздрюхина, в первый раз она напрямую пообщалась с Манджиевым на съемочной площадке фильма «Амуланга», снятого по его сценарию. Актриса исполнила в нем заглавную роль.



Трудно переоценить вклад Олега Манджиева в развитие отечественного кино. 7 экранизированных произведений говорят сами за себя. Кроме сценариев, Олег Лиджиевич известен и как поэт, писатель. Его стихи открыли миру степную Калмыкию. Он рассказал о страшных годах депортации через судьбы своих героев. И стал примером для тех, кто решил связать свою жизнь с искусством. В их числе и дочь Эльзята, героиня его сказок, актриса и сценарист. В 2015 году она получила приз за лучший детский фильм «Небесный верблюд» на кинофестивале «Киношок» в Анапе. Картину по сценарию Эльзяты Манджиевой посмотрели и элистинские зрители.



Олег Манджиев принадлежит к поколению, рожденному и выросшему в Сибири, то есть практически вне родного языка, традиций и культуры, говорят его коллеги и друзья. И считают, что развитие калмыцкого русскоязычного художественного творчества тесно связано с его именем.



Его проза и поэзия - это глубинная и тесная взаимосвязь с культурой своего народа, плодотворное использование эстетики фольклора как органической части литературы.



Олег Манджиев человек большого таланта и творческой энергии. Фильмы по его сценариям зритель любит, потому что автор по-особенному, пронзительно, искренне рассказывает о судьбах людей, о жизни. Передает чувства и переживания военного поколения. Причем об этом он знает не понаслышке, будучи сыном Героя Советского Союза, фронтовика Лиджи Исмалиевича Манджиева. В этом году 70-летие отмечает известный сценарист, член Союзов кинематографистов и писателей СССР, заслуженный деятель искусств Калмыкии Олег Манджиев. Лауреат многих международных премий сегодня живет и работает в Санкт-Петербурге. Его творчество неизменно затрагивает тему нравственности, рассматривая ее в аспекте общечеловеческих и народных морально-этических норм.Сценарий фильма «Гадание на бараньей лопатке», рассказывает Олег Манджиев, был написан в непростые времена. Сибирское детство, чувство постоянного унижения, беззащитность. По словам Манджиева, эта история понравилась многим. Но в "Госкино" тогда она считалась непроходной. И казалось, ляжет на полку. Но в Доме творчества в Репино Манджиев познакомился с Аустрой Зиле, редактором культового телесериала "Долгая дорога в дюнах" о послевоенной судьбе латышей. Аустра заинтересовалась сюжетом и повезла сценарий в Ригу. Там же и сняли киноленту, получившую широкое признание и любовь зрителей.На его счету немало произведений, многие из которых были экранизированы. Например, повести «И вечно возвращаться» и «Амуланга». В каждом своем творении Олег Лиджиевич рассказывает о быте и традициях народа. Как вспоминает Ирина Ноздрюхина, в первый раз она напрямую пообщалась с Манджиевым на съемочной площадке фильма «Амуланга», снятого по его сценарию. Актриса исполнила в нем заглавную роль.Трудно переоценить вклад Олега Манджиева в развитие отечественного кино. 7 экранизированных произведений говорят сами за себя. Кроме сценариев, Олег Лиджиевич известен и как поэт, писатель. Его стихи открыли миру степную Калмыкию. Он рассказал о страшных годах депортации через судьбы своих героев. И стал примером для тех, кто решил связать свою жизнь с искусством. В их числе и дочь Эльзята, героиня его сказок, актриса и сценарист. В 2015 году она получила приз за лучший детский фильм «Небесный верблюд» на кинофестивале «Киношок» в Анапе. Картину по сценарию Эльзяты Манджиевой посмотрели и элистинские зрители.Олег Манджиев принадлежит к поколению, рожденному и выросшему в Сибири, то есть практически вне родного языка, традиций и культуры, говорят его коллеги и друзья. И считают, что развитие калмыцкого русскоязычного художественного творчества тесно связано с его именем.Его проза и поэзия - это глубинная и тесная взаимосвязь с культурой своего народа, плодотворное использование эстетики фольклора как органической части литературы.Олег Манджиев человек большого таланта и творческой энергии. Фильмы по его сценариям зритель любит, потому что автор по-особенному, пронзительно, искренне рассказывает о судьбах людей, о жизни. Передает чувства и переживания военного поколения. Причем об этом он знает не понаслышке, будучи сыном Героя Советского Союза, фронтовика Лиджи Исмалиевича Манджиева.



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