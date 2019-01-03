Современный томограф появился в городской поликлинике. Аппарат принадлежит к новому поколению так называемых умных КТ-сканеров.



По словам специалистов, томограммы внутренних органов, костной системы и тканей четче и более детализированы, чем обычные рентген-исследования. Для приобретения оборудования экспертного класса Каспийский трубопроводный консорциум выделил более 25 миллионов рублей.



Новая техника существенно повысит доступность такого вида диагностики. В первую очередь, для элистинцев и жителей Целинного района. Причем бесплатно. Это результат многолетнего сотрудничества с компанией, которая в Калмыкии реализует различные благотворительные программы, отметил Алексей Орлов. Современный томограф появился в городской поликлинике. Аппарат принадлежит к новому поколению так называемых умных КТ-сканеров.По словам специалистов, томограммы внутренних органов, костной системы и тканей четче и более детализированы, чем обычные рентген-исследования. Для приобретения оборудования экспертного класса Каспийский трубопроводный консорциум выделил более 25 миллионов рублей.Новая техника существенно повысит доступность такого вида диагностики. В первую очередь, для элистинцев и жителей Целинного района. Причем бесплатно. Это результат многолетнего сотрудничества с компанией, которая в Калмыкии реализует различные благотворительные программы, отметил Алексей Орлов.



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