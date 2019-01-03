В поселке Артезиан открыт корпус для начальных классов в школе № 2

Сегодня в поселке Артезиан Черноземельского района состоялось событие, которого очень долго ждали. Более ста детей смогут заниматься в здании начальной школы, построенной в рамках сотрудничества Калмыкии и Каспийского Трубопроводного Консорциума.



Мечта о новой школе осуществилась во многом благодаря тому, что идею жителей поселка в свое время поддержал глава региона. А вскоре было принято решение о воплощение важного для сельчан проекта в рамках партнерского сотрудничества Калмыкии и Каспийского Трубопроводного Консорциума. Весна 2018 года для компании стала стартом работ. А уже к концу декабря, направленные на строительство объекта 55 миллионов рублей были полностью освоены. Как результат, проект отвечает всем требованиям.



Среди гостей мероприятия и ветераны учительского труда. Любовь Шивиджиева трудилась в стенах Артезианской школе более 40 лет. Пришла разделить радость коллег и учащихся. Увиденное – превзошло все ожидания, говорит она. Все 11 классных комнат оснащены новой мебелью и современной техникой, есть помещения для занятий спортом и творчеством.



А во время церемонии в новом актовом зале, звучат слова поздравления и благодарности. Глава Калмыкии адресует их, в первую очередь, руководству компании КТК-Р, оказывающей всемерную поддержку в реализации социальных программ, направленных на благо жителей региона. Только за прошлый год в рамках благотворительности было выделено более 250 млн. рублей. Это помимо того, что Консорциум является одним из главным налогоплательщиков Республики.



По заверению генерального директора АО КТК-Р Николая Горбаня, сотрудничество с Калмыкией будет продолжено и в этом году. По его словам, для КТК, как для социально ответственной компании, забота о будущем россиян – в приоритете.



Благодарственные письма и грамоты Николай Горбань вручил представителям власти, а также строительной подрядной организации за активное участие в реализации этого масштабного проекта. Сегодня в поселке Артезиан Черноземельского района состоялось событие, которого очень долго ждали. Более ста детей смогут заниматься в здании начальной школы, построенной в рамках сотрудничества Калмыкии и Каспийского Трубопроводного Консорциума.Мечта о новой школе осуществилась во многом благодаря тому, что идею жителей поселка в свое время поддержал глава региона. А вскоре было принято решение о воплощение важного для сельчан проекта в рамках партнерского сотрудничества Калмыкии и Каспийского Трубопроводного Консорциума. Весна 2018 года для компании стала стартом работ. А уже к концу декабря, направленные на строительство объекта 55 миллионов рублей были полностью освоены. Как результат, проект отвечает всем требованиям.Среди гостей мероприятия и ветераны учительского труда. Любовь Шивиджиева трудилась в стенах Артезианской школе более 40 лет. Пришла разделить радость коллег и учащихся. Увиденное – превзошло все ожидания, говорит она. Все 11 классных комнат оснащены новой мебелью и современной техникой, есть помещения для занятий спортом и творчеством.А во время церемонии в новом актовом зале, звучат слова поздравления и благодарности. Глава Калмыкии адресует их, в первую очередь, руководству компании КТК-Р, оказывающей всемерную поддержку в реализации социальных программ, направленных на благо жителей региона. Только за прошлый год в рамках благотворительности было выделено более 250 млн. рублей. Это помимо того, что Консорциум является одним из главным налогоплательщиков Республики.По заверению генерального директора АО КТК-Р Николая Горбаня, сотрудничество с Калмыкией будет продолжено и в этом году. По его словам, для КТК, как для социально ответственной компании, забота о будущем россиян – в приоритете.Благодарственные письма и грамоты Николай Горбань вручил представителям власти, а также строительной подрядной организации за активное участие в реализации этого масштабного проекта.



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