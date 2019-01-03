Здесь и сейчас: о важнейших событиях в республике

Сегодня в эфире Радио России-Калмыкия – очередной выпуск интерактивной программы «Здесь и сейчас». В передаче новости о важнейших событиях в республике и за её пределами, ответы на вопросы радиослушателей.



На этот раз тема беседы - День детских изобретений. Гости студии – представители детского университета при КалмГУ. Слушайте программу «Здесь и сейчас» в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ и смотрите трансляцию на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Сегодня в эфире Радио России-Калмыкия – очередной выпуск интерактивной программы «Здесь и сейчас». В передаче новости о важнейших событиях в республике и за её пределами, ответы на вопросы радиослушателей.На этот раз тема беседы - День детских изобретений. Гости студии – представители детского университета при КалмГУ. Слушайте программу «Здесь и сейчас» в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ и смотрите трансляцию на канале Радио Калмыкии в Ютьюб.



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