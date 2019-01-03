Верующие Калмыкии ожидают христианский праздник Крещения Спасителя

Верующие Калмыкии с нетерпением ждут один из главных христианских праздников, который знаменует крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан. Многие готовятся к нему заблаговременно. Отмечать начинают 18 января, в день строгого поста. А 19 января приходят в церковь, слушают праздничную божественную литургию, приобщаясь к всеобщей радости празднования Крещения Спасителя.



В этот день торжественная служба пройдет во всех храмах республики. Как говорят священнослужители, главное – это истинная вера. Верующие Калмыкии с нетерпением ждут один из главных христианских праздников, который знаменует крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан. Многие готовятся к нему заблаговременно. Отмечать начинают 18 января, в день строгого поста. А 19 января приходят в церковь, слушают праздничную божественную литургию, приобщаясь к всеобщей радости празднования Крещения Спасителя.В этот день торжественная служба пройдет во всех храмах республики. Как говорят священнослужители, главное – это истинная вера.



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