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Сегодня, 12:24

Скульптор-анималист Олег Бадмаев


Скульптор-анималист из Подмосковья Олег Бадмаев готовится к выставке к 210-летию Чарльза Дарвина. Наш земляк широко известен своим искусством в творческих кругах российской столицы. Кроме того, он занимается фотографией. Также он мечтает посвятить одну из своих работ родной Калмыкии.

Новый год – это время строить планы, говори Олега Бадмаева. Сейчас он готовится к летней выставке в Дарвиновском музее в Москве. Там будут представлены некоторые его работы.

В творческом багаже известного скульптора из Подмосковья сотни работ. Более 60 из них – были представлены осенью на очередной его персональной выставке в музее-усадьбе Лазаревых в поселке Фряново. Сотрудничество с культурным комплексом складывается весьма плодотворно. В 2014 году по заказу руководства Олег Бадмаев восстановил скульптурную композицию «Мальчик с рыбой», относящейся к шедеврам дореволюционного периода.

Кроме того, Бадмаев занимается фотографией, которая занимает в его творчестве важное место, в связи с обращением к миру животных. Говорит, что сначала производит съемки, по которым и восстанавливает изображения в камне или бронзе. Он и известен больше как скульптор-анималист. Но творчество Бадмаева многогранно. Начинал с монументализма: создавал памятники, посвященные участникам войны в Пензе, и в других городах. Патриотическая тема и сегодня занимает особое место. Одна из последних работ – эта бронзовая доска с барельефом поэта Андрея Хуторянина в подмосковном Щелково.

Мечта Олега Бадмаева посвятить родной Калмыкии одну из работ. Он уехал из Элисты подростком. Поступил в Пензенское художественное училище, там, кстати, училась наша землячка – скульптор Нина Евсеева, автор композиции «Эхо».



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