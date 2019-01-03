ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:20

В Калмыкии зарегистрировано 192 случая заболевания ОРВИ


В Калмыкии зарегистрировано 192 случая заболевания ОРВИ, в том числе более ста двадцати детей до 14 лет.

По данным еженедельного мониторинга Роспотребнадзора, циркуляция вирусов гриппа не отмечается. Что касается ОРВИ, то рост есть, но эпидпорог по республике не достигнут. За неделю в регионе в медучреждения обратился 31 ребенок.

Между тем, на сегодня привито более ста двадцати тысяч человек, это 45 процентов от численности населения.



Другие новости по теме:

  • Сегодня в регионе стартовала прививочная кампания против ОРВИ и гриппа
  • Превышения эпидпорога в регионе не отмечено
  • В Калмыкии зарегистрированы еще 2 случая заболевания корью
  • Уровень заболеваемости ОРВИ в Калмыкии ниже эпидпорога
  • За неделю ОРВИ в Калмыкии заболели 532 человека
  • В Калмыкии отмечается снижение заболеваемости ОРВИ
  • Вести - Калмыкия 04.03.2013: 13.10
  • В Калмыкии за неделю зарегистрировано 625 случаев заболеваемости ОРВИ
  • В Калмыкии от гриппа привито более 116 тысяч человек
  • В Элисте за неделю зарегистрировано 643 случая ОРВИ

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Январь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34