В Калмыкии зарегистрировано 192 случая заболевания ОРВИ, в том числе более ста двадцати детей до 14 лет.



По данным еженедельного мониторинга Роспотребнадзора, циркуляция вирусов гриппа не отмечается. Что касается ОРВИ, то рост есть, но эпидпорог по республике не достигнут. За неделю в регионе в медучреждения обратился 31 ребенок.



Между тем, на сегодня привито более ста двадцати тысяч человек, это 45 процентов от численности населения. В Калмыкии зарегистрировано 192 случая заболевания ОРВИ, в том числе более ста двадцати детей до 14 лет.По данным еженедельного мониторинга Роспотребнадзора, циркуляция вирусов гриппа не отмечается. Что касается ОРВИ, то рост есть, но эпидпорог по республике не достигнут. За неделю в регионе в медучреждения обратился 31 ребенок.Между тем, на сегодня привито более ста двадцати тысяч человек, это 45 процентов от численности населения.



Смотреть полный выпуск новостей



