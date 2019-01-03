Игорь Зотов проведет прямой эфир в Инстаграм

Председатель правительства Игорь Зотов 30 января проведет прямой эфир в Инстаграм. Вопросы принимаются до 23 января через специальный баннер на сайте интернет-газеты «Степные вести».



Проводить встречи с населением в режиме онлайн поручил министрам и руководителям муниципалитетов глава региона, которые сам дважды в год общается с жителями республике на прямой линии.



Такой формат общения с населением посредством социальных сетей председатель правительства использует впервые. Не секрет, что толчком для этого стал успешный опыт Главы республики Алексея Орлова, который сам дважды в год проводит так называемую «прямую линию». Благодаря чему удалось решить многие вопросы, волнующие жителей региона. А в декабре прошлого года Алексей Орлов дал поручение руководителям муниципалитетов и ведомств также проводить подобные встречи с населением. Модератором этого проекта выступает интернет-газета «Степные Вести».



В последние годы ведение социальных сетей органами власти стало достаточно популярным. На подобных страничках можно узнать о многих мероприятиях, официально принятых документах. Что касается онлайн общения государственных и муниципальных служащих с населением, то это позволяет не только экономить время, но и напрямую узнавать актуальные вопросы, совместно искать пути их решения.



Итак, прямой эфир с главой кабинета-министров Калмыкии Игорем Зотовым состоится 30 января в Инстаграм. Задать свои вопросы все желающие смогут как во время онлайн-трансляции, так и прислать заранее на сайт газеты «Степные Вести», а также в инстаграм-аккаунты издания и регионального правительства. Сделать это можно до 23 января. Председатель правительства Игорь Зотов 30 января проведет прямой эфир в Инстаграм. Вопросы принимаются до 23 января через специальный баннер на сайте интернет-газеты «Степные вести».Проводить встречи с населением в режиме онлайн поручил министрам и руководителям муниципалитетов глава региона, которые сам дважды в год общается с жителями республике на прямой линии.Такой формат общения с населением посредством социальных сетей председатель правительства использует впервые. Не секрет, что толчком для этого стал успешный опыт Главы республики Алексея Орлова, который сам дважды в год проводит так называемую «прямую линию». Благодаря чему удалось решить многие вопросы, волнующие жителей региона. А в декабре прошлого года Алексей Орлов дал поручение руководителям муниципалитетов и ведомств также проводить подобные встречи с населением. Модератором этого проекта выступает интернет-газета «Степные Вести».В последние годы ведение социальных сетей органами власти стало достаточно популярным. На подобных страничках можно узнать о многих мероприятиях, официально принятых документах. Что касается онлайн общения государственных и муниципальных служащих с населением, то это позволяет не только экономить время, но и напрямую узнавать актуальные вопросы, совместно искать пути их решения.Итак, прямой эфир с главой кабинета-министров Калмыкии Игорем Зотовым состоится 30 января в Инстаграм. Задать свои вопросы все желающие смогут как во время онлайн-трансляции, так и прислать заранее на сайт газеты «Степные Вести», а также в инстаграм-аккаунты издания и регионального правительства. Сделать это можно до 23 января.



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