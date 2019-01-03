В городской поликлинике откроется кабинет компьютерной томографии

Сегодня в городской поликлинике состоится торжественное открытие кабинета компьютерной томографии. Напомним, новейший компьютерный аппарат стоимостью более 25 миллионов рублей передан Каспийским Трубопроводным Консорциумом.



Медоборудование экспертного класса будет использоваться для исследования мелких анатомических структур внутренних органов, костной системы и тканей с целью выявления сложных заболеваний и патологий у пациентов.



В мероприятии примет участие Глава Калмыкии. Подробности вечером. Сегодня в городской поликлинике состоится торжественное открытие кабинета компьютерной томографии. Напомним, новейший компьютерный аппарат стоимостью более 25 миллионов рублей передан Каспийским Трубопроводным Консорциумом.Медоборудование экспертного класса будет использоваться для исследования мелких анатомических структур внутренних органов, костной системы и тканей с целью выявления сложных заболеваний и патологий у пациентов.В мероприятии примет участие Глава Калмыкии. Подробности вечером.



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