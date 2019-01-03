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Сегодня, 12:15

Молодым педагогам выплатят 100 тысяч рублей


С 1 февраля начнется прием документов от молодых педагогов государственных и муниципальных образовательных учреждений на получение единовременной денежной выплаты в размере 100 тысяч рублей. Всего в этом году будет осуществлено 30 выплат на общую сумму – 3 миллиона рублей.

В рамках исполнения указа Главы Калмыкии в качестве подъемного капитала молодым педагогам за 8 лет из ресбюджета было выделено более 14 миллионов рублей.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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