Молодым педагогам выплатят 100 тысяч рублей

С 1 февраля начнется прием документов от молодых педагогов государственных и муниципальных образовательных учреждений на получение единовременной денежной выплаты в размере 100 тысяч рублей. Всего в этом году будет осуществлено 30 выплат на общую сумму – 3 миллиона рублей.



В рамках исполнения указа Главы Калмыкии в качестве подъемного капитала молодым педагогам за 8 лет из ресбюджета было выделено более 14 миллионов рублей. С 1 февраля начнется прием документов от молодых педагогов государственных и муниципальных образовательных учреждений на получение единовременной денежной выплаты в размере 100 тысяч рублей. Всего в этом году будет осуществлено 30 выплат на общую сумму – 3 миллиона рублей.В рамках исполнения указа Главы Калмыкии в качестве подъемного капитала молодым педагогам за 8 лет из ресбюджета было выделено более 14 миллионов рублей.



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