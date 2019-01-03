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Сегодня, 13:04

Селянам улучшат жилищные условия


Селянам улучшат жилищные условияРаботники бюджетной сферы, проживающие на селе, могут рассчитывать на улучшение жилищных условий.

Как рассказал в интервью журналистам профильный министр Кирилл Ботов, по поручению главы республики разработана нормативно-правовая база для принятия соответствующей программы поддержки на 2019 год.

Республиканским бюджетом определена сумма, которая будет распределяться в муниципалитеты на конкурсной основе.



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